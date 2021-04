PMR apreende mais de 700 kg de maconha escondida em carreta

Durante a Operação Hórus, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu na tarde desta sexta-feira (09) 744,4 kg de maconha em compartimento oculto de carreta, no município de Naviraí. A carreta seguiria para o estado de São Paulo e o motorista, de 44 anos, foi preso por tráfico de drogas.

A equipe da Polícia Militar Rodoviária se deslocava pela BR 163, trecho em Naviraí e Juti, e avistaram a carreta com placa de Dourados-MS em atitude suspeita. O veículo foi abordado e, durante questionamentos ao condutor, o mesmo se demonstrou muito nervoso e entrou em diversas contradições.

Os 737 tabletes de maconha estavam em um fundo falso no assoalho e, após pesados, totalizaram 744,7 kg da droga. O motorista, que é natural do estado de São Paulo, não deu detalhes do crime, apenas informou que seguia para o estado.

O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com o veículo e as drogas para a Delegacia de Polícia Civil de Naviraí.

O vídeo abaixo mostra o momento em que a droga é descoberta no assoalho: