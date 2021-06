PM prende homem que ameaçou matar funcionários que realizavam corte de abastecimento de água

Uma equipe da PM (Polícia Militar) de Costa Rica precisou agir nesta quarta-feira (2) contra um homem que ameaçou matar dois funcionários do serviço de abastecimento de água da cidade. As vítimas foram realizar o corte de água por falta de pagamento e acabaram sendo ameaçados pelo morador com um facão.

Segundo a PM, o morador chegou a dizer que se os funcionários entrassem na casa, eles “teriam o que mereciam”. A equipe policial chegou no local e se deparou com o homem ainda segurando o facão na varanda da casa.

O indivíduo ainda resistiu às ordens e desacatou a polícia. De acordo com a PM, em dado momento, o homem teria investido contra os policiais. Ele foi contido com munição de impacto controlado, sendo imobilizado posteriormente.

O homem foi levado para a delegacia junto com os funcionários ameaçados. Ele vai responder pelos crimes de ameaça, desacato e resistência. (Com Itamar Buzzatta)