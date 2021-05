”Playboy” é preso com pistola semi-automática e carregador estendido

No início da noite de sábado (1), um rapaz de 21 anos, foi preso armado ilegalmente com uma Pistola Glock 9mm com onze munições dentro do porta luvas do carro e um carregador extendido com capacidade para 31 munições no quarto da sua residência na rua Armando Capriata, região do bairro Oliveira, oeste de Campo Grande.

Segundo informações, uma equipe da CHOQUE da Polícia Militar abordou um suspeito conduzindo um Ford Fusion, por volta de 18h, na rua Ilha de Marajo, Residencial Celina Jalad, dentro do bairro Portal Caioba. Na sequência, o autor já confessou que havia uma pistola que havia pago R$ 10 mil, alegando que era jurado de morte.

No endereço da casa do jovem, onde a mãe do autor acompanhou as buscas, foi localizado no quarto outro um carregador de pistola com mais 9 munições. Em seguida, foi dado voz de prisão ao autor e ele conduzido para DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) CEPOL.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)