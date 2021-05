Plantão de vacinas: pontos irão aplicar somente doses de reforço

A campanha de imunização neste sábado (15) será exclusiva para aquelas pessoas que estão aguardando a segunda dose da vacina. Receberão o reforço todas as pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac até o dia 25 de março e aquelas que tomaram no dia 26 e são nascidas entre janeiro e julho; quem tomou a vacina AstraZeneca até o dia 15 do mesmo mês (março) também poderá se imunizar.

“Adotamos a estratégia de priorizar a segunda dose porque o público que está aguardando por essa vacina é muito grande, e, assim, evitaremos tumultos e principalmente confusão na hora de aplicar as doses” explica o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

O recebimento de 9,4 mil doses da Coronavac nesta sexta-feira irá permitir a vacinação do público que havia recebido a primeira dose até o dia 25 de março e aqueles que são nascidos entre janeiro e julho que tenham tomado a vacina em 26 daquele mês que estavam aguardando o reforço. As 1.275 doses da AstraZeneca permitirão a antecipação de quem tomou a primeira dose desta vacina até o dia 15 de março.

A divisão por mês de nascimento de parte do público que irá tomar a segunda dose será uma forma de garantir que haverá doses o suficiente para aplicar em todos que buscarem pela vacina. “Após isso iremos fazer um levantamento para saber quantas doses ainda temos em estoque para definir o cronograma de domingo”, conclui o secretário.

Onde vacinar?

Das 7h30 às 17h

Drive-thru Ayrton Senna

Drive-thru Albano Franco

Drive-thru Cassems

Guanandizão

Seleta

Das 7h30 às 16h45

IMPCG

Unidades das 7h30 às 17h