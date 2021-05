Plantão de vacinação contra Influenza acontece em 29 locais neste sábado

Dando continuidade à campanha de vacinação contra Influenza, neste sábado (01) 29 pontos da cidade contarão com doses para a população alvo. As unidades de saúde atenderão das 7h30 às 16h45, sem intervalo para o almoço.

A campanha de imunização contra a gripe iniciou no último dia 13 de abril e, esta primeira etapa, irá até o próximo dia 05 de maio. Devem procurar as unidades de saúde as gestantes, puérperas – mulheres que deram à luz há 45 dias no máximo, profissionais da saúde acima de 35 anos e pais ou responsáveis de crianças com idades entre seis meses e menos de seis anos.

Em seguida poderão se vacinar outros públicos, que normalmente estão entre os primeiros imunizados durante a campanha. “Os idosos a partir de 60 anos sempre são prioridade na campanha, porém com a campanha contra Covid-19 acontecendo ao mesmo tempo, muitos deles ainda precisam tomar o reforço antes desta vacina”, conclui o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, ao falar sobre a estratégia adotada neste ano.

Ele ainda reforça sobre a necessidade de tomar esta vacina. “O inverno está se aproximando e nesta época é muito comum termos um aumento significativo dos casos de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG), resultando até mesmo em internação nos leitos de UTI, mas com a Covid-19 nossos leitos estão cheios e não queremos que ninguém corra o risco de ficar sem a assistência adequada”.

Locais de vacinação

7h30 às 17h

Bandeira

UBS Carlota

UBS Univesitário

USF Moreninha

USF Itamaracá

Prosa

USF Mata Do Jacinto

USF Nova Bahia

USF Noroeste

Imbirussu

USF Aero Itália

USF Albino Coimbra

USF Serradinho

UBS Lar Do Trabalhador

UBS Silvia Regina

Lagoa

UBS Buriti

USF Oliveira

USF Batistão

USF Coophavila

USF Tarumã

Segredo

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Paradiso

USF Azaleia

Anhanduizinho

UBS Jockey Club

UBS Dona Neta

USF Botafogo

USF Parque Do Sol

USF Los Angeles

Clínica da Família Iracy Coelho

USF Anhanduí