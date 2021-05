Plaenge se une à Porsche Consulting para oferecer excelência em apartamentos

Consultoria do mesmo grupo da montadora alemã de veículos de luxo se dedica a levar o padrão produtivo e de atendimento da Porsche a empresas de outros setores

Garantia do prazo de entrega dos empreendimentos, excelência na qualidade dos acabamentos, mais agilidade e assertividade no atendimento ao cliente e a elevação do patamar de sofisticação dos produtos Plaenge são alguns dos resultados da parceria da construtora com a Porsche Consulting, consultoria que integra o mesmo grupo da montadora alemã de veículos de luxo e que se dedica a levar o padrão produtivo e de atendimento da Porsche a empresas de outros setores.

A união entre as duas marcas data de 2016, quando iniciou na Plaenge a aplicação da metodologia da Porsche a processos da construção civil. Desde então, a melhoria nos processos adotados pela construtora – das obras até o relacionamento após a entrega do imóvel – traz resultados como a redução de pelo menos 13% no prazo de finalização das obras e redução de até 25% em problemas percebidos na fase de checagem das várias etapas do processo de construção dos edifícios.

As melhorias vão além do que pode ser mensurado apenas em números. Édison Holzmann, diretor da Plaenge, destaca que a parceria tem auxiliado a Plaenge a levar a sua relação com os clientes para um patamar mais elevado. Experiência do produto, design, desempenho e sofisticação são alguns conceitos já presentes na Plaenge e que receberam influência da consultoria da Porsche Consulting. Do projeto até o serviço de pós-venda, a cultura da excelência foi incorporada pelos colaboradores para culminar na entrega de apartamentos de alto padrão que atendem aos desejos individuais dos clientes.

Um exemplo de transformação causada pela consultoria é o atendimento digital. Além da atualização do website da empresa, foi desenvolvido um aplicativo que atende às principais demandas do cliente de forma rápida e intuitiva. “Oferecemos um serviço mais completo e eficiente dentro do ambiente digital ao mesmo tempo em que aprimoramos a coleta das necessidades do cliente para oferecer uma experiência mais personalizada com a marca Plaenge”, explica.

Metodologia

A Porsche Consulting apresenta uma metodologia de trabalho bem fundamentada cujo objetivo final é oferecer ao mercado o melhor produto. Diretores da Plaenge fizeram, inclusive, uma visita à fábrica da Porsche na Alemanha e puderam trocar experiências com executivos da empresa para entender o processo de concepção e desenvolvimento de produtos que agregam o valor da realização de um sonho na jornada de compra do cliente.

“A Plaenge participa de algo grandioso no projeto de vida das pessoas e nossa meta é mais do que construir apartamentos, mas garantir aos clientes a melhor experiência de morar”, destaca Holzmann.