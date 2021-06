Pit bulls atacam cachorro shih-tzu até a morte no bairro Tiradentes

Ajudante do autor disse que houve um descuido com o portão e os cachorros escaparam

Dois cachorros da raça pit bull atacaram um cachorro shih-tzu até a morte na noite de domingo (20), na região do bairro Tiradentes, em Campo Grande. O dono dos cães está desaparecido e o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou conduções de animais.

Segundo informações, o cachorro de pequeno porte foi arrancado do portão de uma residência. Aos policiais, a dona do shih-tzu, de 48 anos, contou que sabe onde mora o dono dos pit bull’s, de 43 anos.

No endereço, a polícia encontrou um ajudante do autor no serviço de reciclagem, que disse aos agentes que houve um descuido com o portão e os cachorros escaparam. Acesse também: Queiroga diz que 1,5 milhões de doses da Janssen chegam amanhã

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)