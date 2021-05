Piloto de lancha mata pescador ‘atropelado’ no rio Miranda

O piloto de uma lancha atropelou e matou o pescador identificado por Carlos ou Carlão, pela região conhecida como “Touro Morto” na tarde de ontem (1). no rio Miranda. O suspeito foi detido, ouvido e liberado pelos policiais que investigam se ele havia bebido.

Segundo o Tempo MS News, a embarcação estava alta velocidade e fora das normas de navegação e trafegava pela região conhecida como “Touro Morto”, no município de Midanda, na região do Pantanal. Além da vítima fatal, outras duas pessoas que estavam no barco ficaram feridas.

O autor estava conduzindo barco de maneira supostamente irregular e em alta velocidade, indivíduo. Além disso, houve uma colisão entre barcos na captura do piloto.