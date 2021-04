PF prende três por tráfico de drogas e apreende 245kg de maconha

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (13), três suspeitos do crime de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. A prisão aconteceu na Rodovia Marechal Rondon, no interior paulista. Com eles foram encontrados 245 quilos de maconha.

Segundo informações, a polícia recebeu informações sobre o caso em Três Lagoas e identificou aquele que seria o “batedor” da carga. Em acompanhamento, foi possível identificar o veículo que estaria carregado.

Os veículos foram abordados já na Rodovia Marechal Rondon, no interior paulista. Durante a vistoria, foram encontrados diversos tabletes de maconha separados em fardos, nos bancos traseiros e porta-malas.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas, onde informaram que receberam a droga em Três Lagoas/MS e levariam até Araçatuba/SP, sendo autuados em flagrante por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. (Com informações de Itamar Buzzatta)