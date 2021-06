PF deflagra operação contra o governo do Amazonas por desvios na saúde

A PF (Polícia Federal) realiza nesta quarta-feira (2) Operação Sangria contra o primeiro escalão do governo do Amazonas por desvio de verba na saúde. São cumpridos 25 mandados e as buscas chegaram até a casa do governador Wilson Lima (PSC).

Dos 25 mandados expedidos pelo STJ, 19 são de busca e apreensão e 6 de prisão temporária. As ações ocorrem nas cidades de Manaus (AM) e Porto Alegre (RS), além de sequestro de bens e valores, que, somados, alcançam a quantia de R$ 22.837.552,24.

Segundo a PF, as investigações apontam que funcionários do alto escalão da secretaria estadual de Saúde realizaram contratação fraudulenta para favorecer um grupo de empresários locais, sob a orientação da cúpula do governo do estado.

Entre as irregularidades estão hospital de campanha. A investigação aponta que o local não atende as necessidades básicas de assistência de combate à Covid e ainda coloca os funcionários em risco de contaminação.

De acordo com a PF, os contratos nas áreas de conservação e limpeza, lavanderia hospitalar e diagnóstico por imagem, firmados em janeiro de 2021 pelo governo do estado para o hospital de campanha, têm indícios de montagem e direcionamento da licitação, prática de sobrepreço e não prestação dos serviços contratados.

Os investigados devem responder os crimes de fraude à licitação, peculato e pertencimento a organização criminosa. As penas podem chegar a 24 anos de prisão.