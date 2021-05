Pesquisa ajuda a comprar bem e com preço justo no dia das mães

Anexo das planilhas da pesquisa e do comparativo nas palavras destacadas.

Todo mundo gosta de comprar um bonito presente para o Dia das mães e uma pesquisa sobre os produtos facilita na escolha do melhor. Os comparativos mostram itens populares de perfumes, flores, celulares, relógios em lojas de Campo Grande MS.

Na cidade 67% dos consumidores avaliam que os presentes para o dia das mães estão mais caros em relação aos preços do ano de 2020. Os itens com maior procura para o dia das mães com 27% de intenção são acessórios como cintos, bolsas, relógios e similares.

Na venda de relógios foram encontradas variações que vão desde 0,05%, por exemplo, ou até 189,86p% como produtos de floricultura. Um relógio da marca Mormaii com pulseira de borracha pode ser encontrado por R$ 199,90 até R$ 199,99, dependendo da loja: ou seja, 0,05% de diferença. Já o relógio Games apresenta variação de 42,95 por cento, podendo ser adquirido por R$ 139,90 até R$ 199,99.

Outro queridinho das mães é o smartphone. As diferenças deste produto chegam a 9,10%. Um aparelho Motorola Moto One Hyper 128 GB pode ser a opção por R$ 2 199,00 ou R$ 2 399,00. No setor da perfumaria, as variações encontradas vão de 0,13 % a 55,99%;

Flores são sempre ‘coringa’ e por isso, ainda mais necessário pesquisar antes de comprar. A diferença dos valores de determinados tipos de plantas ultrapassa 189%, um vaso Violeta, por exemplo, pode custar R$ 6,90 até R$ 20,00. As rosas colombianas apresentaram 33,33% , o buquê com três unidades pode sair por R$ 60 ou R$ 80. Já o com 12 flores foi encontrado por R$ 150 até R$ 200.

A pesquisa foi realizada por uma equipe do Procon MS, órgão integrante da Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho). Anexo das planilhas da pesquisa e do comparativo nas palavras destacadas.