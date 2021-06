“Perseguida” por bolsonaristas, Anitta tem entrevista cancelada

Perfis no Twitter de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), comemoraram o cancelamento da entrevista à imprensa da cantora Anitta, pela gigante da fintech brasileira, Nubank. O grupo, de acordo com o Estadão, é responsável por fazer subir aos mais comentados dos top treds o termo “Cubank” referência a tatuagem anal da artista e ao banco virtual.

A entrevista era parte da campanha de divulgação da artista como nova integrante do conselho do Nubank, que não explicou oficialmente os motivos do cancelamento, mas os perfis citados comemoravam como vitória a ação como fruto de sua campanha de ataques contra Anitta. De acordo com o jornal, tudo começou depois que a cantora criticou o presidente Bolsonaro na rede social.

Foi nesta segunda-feira (22), que foi confirmada a participação no Nubank de Anitta e ao mesmo tempo ela fez um comentário: “500 mil mortes… é sobre FORA BOLSONARO sim! A favor da democracia, da economia, da saúde, da educação, do senso COLETIVO”, postou a cantora no Twitter.

Anitta respondeu aos ataques: “Lá vem os bolsonarers (sim, o presidente tem um fã clube) me “atacarem” com um grandissíssimo insulto mandando eu retocar a tatuagem do meu c*…”, publicou Anitta. Os grupos apoiadores de Bolsonaro postaram fotos com pedidos de cancelamento de cartão da fintech. Veja abaixo alguns tweets:

Conheço pelo menos 40 amigos q encerraram sua conta no CúBank pic.twitter.com/GiphK0xv3c — uurso Branco (@UursoB) June 22, 2021

Bolsominion subindo tag 'cubank' indignados por a Anitta ter sido anunciada como conselheira do nubank, e ainda há quem diga que ela não é o maior ato que temos atualmente no meio artístico contra esse governo genocida — douglas (@legallynitta) June 24, 2021