Perícia encontra material genético de ex-lider do PSL em roupas de advogado

A perícia da Polícia Civil encontrou material genético de Fernanda Daniele de Paula Ribeiro, ex-presidente do Diretório Municipal do PSL (Partido Social Liberal) de Nova Andradina, nas roupas e no veículo do ex-namorado, o advogado Alexandre França Pessoa, 46 anos que está preso em Campo Grande.

Fernanda foi vítima de feminicídio no final de abril, quando foi encontrada morta com um corte profundo no pescoço em um milharal, às margens da rodovia MS-276, entre Batayporã e Nova Andradina.

Mesmo o advogado negando o crime, a perícia no telefone dele mostra que os dois marcaram um encontro no dia 28 de abril. Além do aparelho celular, as roupas e veículo de Alexandre passaram por perícia comprovando que ele é o autor do feminicídio.