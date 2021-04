Perfil fake da Agehab no WhatsApp promove aglomeração

Golpes pelo app também pode ser o objetivo da conta

A Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul), informa que não realiza qualquer tipo de atendimento via Whatsapp. Nesta quarta-feira (14), pessoas compareceram na sede da autarquia para apresentar a documentação exigida por um perfil no aplicativo, que intitulava ser o contato oficial do órgão; tal prática pode acarretar na clonagem do número telefônico e também resultar na contaminação pelo coronavírus.

Em um dos casos ocorridos na tarde de hoje, os possíveis criminosos entraram em contato com a vítima e informaram que a mesma havia sido beneficiada com um imóvel. A pessoa, que não quis se identificar, compareceu por voltas das 14hs na Agehab com documentos pessoais em mãos para ser atendida. Durante o ato, os autores fornecem o endereço e o horário de atendimento.

Desde o agravamento da pandemia, a autarquia não realiza atendimento presencial sem agendamento prévio através de contato telefônico. Somente são contatadas pessoas em situação de irregularidade com o Estado e beneficiários de programas habitacionais, cujo o nome aparece na lista de contemplados. Os atendentes se apresentam e logo informam detalhes da situação, que nesses casos já está sobre o conhecimento do atendido.

Para garantir a sua segurança e a proteção de seus dados, suspenda imediatamente o contato com o número mencionado no primeiro parágrafo, e denuncie. Em casos de dúvida, se você é beneficiário ou encontra-se em inadimplência habitacional com o governo estadual, ligue para o 0800-647-3120.

A Agehab ressalta que o atendimento presencial está temporariamente suspenso, sendo realizado somente em casos excepcionais.

Golpes pelo whatsapp

Pensando na sua segurança, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), disponibilizou recentemente, um informativo com orientações precisas para impedir que criminosos façam golpes pelo aplicativo de conversa. Você pode acessar o material clicando AQUI.