Peões e ribeirinhos recebem treinamento para combater fogo no Pantanal

Após a tragédia vivida pelo Pantanal em 2020, quando incêndios destruíram mais de 4 milhões de hectares, o governo do Estado está adotando medidas para evitar que o cenário se repita. O plano de ações de prevenção inclui treinamento de ribeirinhos e peões que vivem na região para ajudar a cortar a propagação do fogo.

A iniciativa compõe o planejamento elaborado pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e envolve bombeiros, produtores rurais, ribeirinhos, Ministério Público e ONGs.

Entre as primeiras ações deste plano está o cadastramento e treinamento das comunidades ribeirinhas além de peões de fazendas. Eles vão receber noções básicas para evitar o fogo das áreas e proteção de suas casas. A formação brigadista já está em curso em Corumbá.

Além da formação das novas brigadas de incêndios, está sendo feito o levantamento da logística para garantir acessos por terra a regiões isoladas e monitoramento constante das áreas críticas.

Outra medida do governo do Estado foi o decreto de emergência ambiental por 180 dias, se antecipando ao período climático crítico que é a seca no Pantanal.

Incêndios

Em novembro de 2020, a BBC divulgou um dados sobre a destruição do Pantanal. O bioma perdeu cerca de 4,1 milhões de hectares, segundo os dados levantados pelo Lasa (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais), da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), entre janeiro a outubro do ano passado. De acordo com o Instituto SOS Pantanal, isso corresponde a 28% do Pantanal brasileiro.