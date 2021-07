PELA SÉTIMA VEZ: Casal e dois adolescentes são pegos por tráfico de drogas

Dois adolescentes de 16 anos e um casal foram pegos por tráfico de drogas. Esta é a segunda vez que a polícia derruba o “bunker” em 20 dias, mas já é o sétimo flagrante no local. Trata-se de moradia no bairro Santo Eugênio em Campo Grande.

A ação aconteceu com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da DENAR, em investigação iniciada por trabalho de campo, somado a informações anônimas e inteligência policial. A mulher tem 50 anos e o homem 71 anos. No local havia pasta base, cocaína, maconha, duas balanças de precisão e dinheiro fruto do tráfico.

Trata-se de resultado da OPERAÇÃO ÔMEGA, realizada em caráter permanente pela DENAR. O objetivo é combater o tráfico doméstico, que fortalece a criminalidade. No dia 11 de junho o local já havia sido arrombado pelos policiais. O local é todo fechado com porta de aço. Nesta segunda vez consecutiva a espessura das barras de ferro estavam reforçadas por dentro. Os adolescente comercializam as drogas e o casal é responsável pelo imóvel. Eles também foram apreendidos no mês passado. Já a mulher foi flagrada e presa em 2019.

Nos últimos três anos, o local já foi “invadido” pela polícia para apreensão de droga sete vezes.

Destino

O destino é um só para os adolescentes. Eles foram encaminhados para a DEAIJ (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude). Lá foram autuados em flagrante delito de ato infracional e serão enviados à UNEI. Já o casal também foi autuado em flagrante na DENAR, pelos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Corrupção de Menores.

Para denúncias, liguem (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000