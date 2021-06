Paulo Corrêa destaca que pavimentações de rodovias integram MS na Rota Bioceânica

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Corrêa (PSDB), participou ontem (7) da solenidade de inauguração da pavimentação de duas rodovias de Sidrolândia, a MS258, entre os distritos de Capão Seco (Sidrolândia) e Anhanduí (Campo Grande), e a MS-162, entre Sidrolândia e Maracaju. O parlamentar destacou que a obra vai beneficiar o escoamento da produção agrícola da região e ainda vai ligar à Rota Bioceânica.

A obra fará a integração Brasil e Chile, criando uma nova rota de exportação que reduzirá tempo e custos do transporte de cargas aos países asiáticos, por meio do Oceano Pacífico. “O que a gente tá vendo é

uma revolução acontecendo no Centro-Oeste, já com três portos em Porto Murtinho e está sendo estudado mais dois portos a serem lançados no atual governo, que ainda tem feito toda uma adaptação para fazer uma ponte para ligar o Brasil, dando continuidade à rota ao Chile.

Isso vai mudar completamente o agronegócio, que sem logística não é nada. Fazer esse planejamento direito, com a competência que tem sido feita, nos deixa muito feliz. Por isso estou dizendo muito obrigado

ao governo do Estado, porque é importante para o desenvolvimento daqui e cada vez mais gente vai valorizar as escalas de produção. Falta estrada e caminho”, explicou o presidente Paulo Corrêa.

O evento também teve a participação dos deputados Barbosinha (DEM) e Gerson Claro (PP). A cerimônia de assinatura das ordens de serviço foi realizada no entroncamento da MS-455 (Capão Seco) com a BR-163. Segundo a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a obra de implantação e pavimentação asfáltica na MS-258, entre Capão Seco e Anhanduí, terá extensão de 21,817 km e investimento de R$ 27,9 milhões. Já a obra de pavimento e drenagem na MS-162 (Lote1), no trecho entre

Sidrolândia e Maracaju, terá extensão de 40,540 km e investimento de R$ 28,7 milhões.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) explicou que, além de garantir o escoamento da produção, a obra de infraestrutura proporciona melhorias no tráfego nas regiões, atração de investimentos, expansão do turismo e qualidade de vida à população. (Texto: Andrea Cruz)