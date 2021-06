Partida é retomada e Dinamarca perde para Finlândia por 1 a 0

A Finlândia venceu a Dinamarca por 1 a 0 no Estádio Parken, em Copenhagen. Com gol de Pohjanpalo, os comandados de Markku Kanerva conseguiram três pontos importantes em sua estreia na Eurocopa.

A partida ficou paralisada por mais de uma hora por conta do desmaio sofrido pelo camisa 10 dinamarquês Christian Eriksen. Depois da suspensão anunciada pela Uefa, as seleções resolveram finalizar a partida ao saber que o atleta estava bem e realizando exames.

Com os três pontos conquistados, a Finlândia assume a liderança do grupo B e aguarda a partida entre Bélgica e Rússia para saber se terminará a primeira rodada no topo da tabela. A derrota deixa a Dinamarca na lanterna.

(Com informações UOL Esportes)