Parques e praças tem horários de funcionamento alterados na Capital

Com a alteração de faixa na bandeira do programa Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança na Economia), a Prefeitura modificou o início do toque de recolher, mudança que também reflete no horário de funcionamento de parques e praças municipais, a partir desta quinta-feira (27).

Os espaços considerados essenciais para atividades físicas e de lazer passam a funcionar a partir das 5h e encerrando as atividades às 20h, uma hora antes do início do toque de recolher, às 21h, de segunda-feira a domingo.

Conforme o Decreto Estadual 15.644, de 31 de março, as medidas de biossegurança imprescindíveis nesse momento de pandemia por conta da Covid-19, continuam sendo adotadas em todas as unidades, incluindo nas oficinas presenciais tanto individuais quanto as coletivas, oferecidas pela Funesp (Fundação Municipal de Esportes).

As aulas estão sendo feitas com 40% da capacidade máxima dos locais, não podendo ultrapassar o limite de 50 pessoas; distanciamento social de 3 metros entre cada participante; higienização obrigatória das mãos com álcool em gel; e uso obrigatório de máscara pelos agentes sociais, assim como recomendado aos participantes.

“Manter atividade física é essencial e com isso contamos com a colaboração da nossa população para continuar se exercitando, mas com responsabilidade e cuidado com a saúde própria e a dos próximos, adotando as medidas de segurança recomendadas”, recomenda Claudinho Serra, diretor-presidente da Funesp.