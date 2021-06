Parque infantil e casinha de leitura são entregues a indígenas da Aldeia Marçal de Souza na Capital

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), promoveu nesta sexta-feira (18) a entrega do parque infantil para a comunidade da Aldeia Urbana Marçal de Souza, no Bairro Tiradentes. Os brinquedos foram instalados dentro do Memorial da Cultura Indígena Cacique Enir Terena.

O parque infantil é um presente da Expedição Brasil Biomas, que passou pela comunidade em fevereiro deste ano e realizou diversos atendimentos veterinários, de saúde e também jurídicos, gratuitamente, à comunidade.

Para o Josias Jordão Ramires, cacique da comunidade, é um privilégio receber o parquinho e os livros. “As crianças serão beneficiadas com lazer e educação. Quero agradecer pela parceria, todos os envolvidos e principalmente a prefeitura. Tenho certeza que os pequenos estão muito felizes”, disse Josias.

Os brinquedos poderão ser utilizados por crianças de até oito anos após a liberação pelo programa Prosseguir. Enquanto isso, os brinquedos ficarão indisponíveis para a Comunidade.

“Recebemos com muito carinho este presente e pedimos para que a população entenda que o uso só estará liberado após a autorização das autoridades de saúde do nosso município”, explica o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas.

A inauguração é uma parceria entre a Prefeitura Municipal, por meio da Sectur, Brasil Biomas, Richard Rasmussem, Freso Brinquedos, Subsecretaria de Políticas Públicas para a População Indígena e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

“O Brasil Biomas tem a intenção de fazer com que nós brasileiros possamos olhar pro nossos país e acreditar na nossa potencialidade. Provar que o futuro é agora! São sete anos de projeto e queremos demais agradecer essa parceria”, diz Richard Rasmussem, idealizador do projeto Brasil Biomas que doou os brinquedos à comunidade.

Casinha do Saber integra benfeitorias à Comunidade

O espaço recebeu ainda uma Casinha de Leitura destinada às crianças, uma parceria com o vereador Ronilço Guerreiro.

“Fazer de Campo Grande uma cidade de leitores, nossa ideia é implantar duzentas Casinhas do Saber e essa é a primeira, instalada num local muito bacana que é o Memorial. Vamos colocar livros regionais, livros que falam da tradição indígenas, é um projeto fantástico”, diz o vereador Ronilço.

Serviço – O Memorial fica localizado na Rua Terena, s/n, Tiradentes.