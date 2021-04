Paranhos: Traficante é preso com carro lotado de droga

No dia anterior, as Delegacias de Polícia de Tacuru e Paranhos incineraram 1,4 tonelada de maconha

Por volta das 0h20min desta quarta-feira (14), equipes da Polícia Civil e Militar apreenderam um GM Prisma e prendeu um homem, sem a identidade revelada, que transportava 500 quilos de maconha, na rodovia MS 295, em Paranhos – 575 quilômetros de Campo Grande. A droga seria levada até Minas Gerais.

Segundo informações, o motorista suspeito tentou fugir em alta velocidade, mas foi alcançado pelos policiais. Ele responderá pelo crime de Tráfico de Drogas. No dia anterior, as Delegacias de Polícia de Tacuru e Paranhos incineraram 1,4 toneladas de maconha, referente às apreensões do último bimestre. Veja também: Reinaldo cobra vacinas, testes e medicamentos para MS

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)