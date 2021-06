Paraguai inaugura outros 175 km de rodovia da Rota Bioceânica

O governo paraguaio anunciou, na última semana, que pelo menos 76,09% das obras do Corredor Bioceânico no país vizinho já estão concluídas. Até o momento, 175,43 km do trecho 15, em Carmelo Peralta (Alto Paraguay), já estão asfaltados e devidamente sinalizados. Os trabalhos englobam 76 centímettros de asfalto e um aterro de mais de 1,30 metro. A pista tem mais de 12 metros de largura com acostamentos de 2,5 metros em cada lado e uma extensão de 3,5 metros em cada pista.

Além disso, outros sete subtrechos (8, 9 e 10), localizados em Loma Plata, bem como os trechos 11, 12, 13 e 14 em Carmelo Peralta também estão avançados. Os trabalhos variam entre 2,5% e até mesmo 62,19% de execução, que vão desde a limpeza do terreno, a terraplanagem até as bases de asfalto.

Vale lembrar que o projeto também contempla 13 passagens de fauna, que são estruturas alternativas colocadas em diferentes locais ao longo da rodovia que auxiliam na travessia de animais de uma área a outra de forma segura. A expectativa é de que elas sejam construídas após o fim do primeiro trecho de obras. Até o momento, outras sete passarelas já foram finalizadas.

Uma vez executadas estas etapas, a expectativa é de que a Rota Bioceânica alcance os 277 quilômetros desde Loma Plata até Carmelo Peralta em abril de 2022. O governo paraguaio ainda lembrou que, durante todo o desenvolvimento dos trabalhos, as normas de biossegurança e os protocolos sanitários contra a COVID-19 foram aplicados.

O Paraguai já comemora que, uma vez finalizadas todas as frentes de obras, a Rota Bioceânica desde a fronteira com o Brasil até a fronteira com a Argentina unirá os portos marítimos mais importantes tanto do Oceano Pacífico quanto do Atlântico, gerando mais de 2.500 empregos e uma infinidade de novas oportunidades.

Licitação para construção da ponte termina em julho

As empresas interessadas em participar da licitação para a construção da ponte sobre o Rio Paraguai que ligará Porto Murtinho a Carmelo Peralta têm até o dia 1º de julho para apresentar suas propostas. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, esta etapa das obras é o que vai concretizar, de fato, a Rota Bioceânica. “Todo o custo da ponte de 85 milhões de dólares será bancado pela Itaipu Binacional, o recurso já foi alocado, portanto será feito. Acredito que em três anos a obra esteja concluída. Um sonho antigo de toda região se realiza”, finalizou.

