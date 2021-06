Para que o comércio continue funcionando, ACICG faz pedido à Prefeitura

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) realizou reunião nesta sexta-feira (11) com a Prefeitura para pedir que o comércio continue funcionando na próxima semana. A entidade também protocolou um novo mandado de segurança no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) para suspender o decreto estadual publicado ontem (10).

Durante a reunião com o prefeito Marquinhos Trad (PSD), a ACICG questionou a alteração na classificação de Campo Grande, que saiu da bandeira vermelha para a cinza, considerada de grau extremo de contágio para covid-19. A classificação realizada pelo Programa Prosseguir incluiu a Capital na lista de municípios que devem aderir a restrição das atividades econômicas, conforme o decreto estadual 15.693.

“Solicitamos que haja um esforço conjunto da saúde do município para que esses dados sejam atualizados até domingo, numa tentativa de que a nossa cidade seja devidamente classificada junto ao Prosseguir, e que não prejudique ainda mais o comércio”, disse o presidente da ACICG, Renato Paniago.

O pedido protocolado hoje pela entidade ao TJMS também foi assinado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul (Abrasel-MS).