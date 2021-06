Para crescer nas classes D e E, Nubank introduz Anitta no conselho do banco

Anitta tem uma fortuna de aproximadamente 100 milhões de dólares e, além de estar no Conselho de Administração do Nubank para atrair jovens das classes D e E, a cantora também ajudará a instituição a criar novos produtos para a faixa etária. A artista e empreendedora não fará propaganda ou marketing.

Com uma cadeira no conselho, Anitta participa de suas reuniões trimestrais. Ela entra no banco menos de um mês após o Nubank receber um aporte de US$ 500 milhões de Warren Buffett e ter se tornado o quinto maior banco do país em valor de mercado. Aos 29 anos, ela Anitta destaca que é muito chato e constrangedor não conseguir ter acesso a produtos financeiros. “Muita gente na América Latina sempre viveu de emprego informal. Como essas pessoas vão ter histórico de crédito?”, disse em nota divulgada pelo banco.

Com atuação mundial, Anitta amplia o alcance do Nubank que também atua na Colômbia e no México. David Vélez, CEO e fundador da empresa, ressaltou em comunicado o motivo de ter a artista no grupo. “Anitta tem profundo conhecimento do comportamento dos consumidores nesses mercados que tem explorado e tem muita experiência em estratégias de marketing vencedoras. Essas competências foram chave para a convidarmos para o Conselho. Nenhum outro conselheiro possui essa experiência”, disse

Estratégia

A estratégia também tenta deixar no esquecimento a polêmica que o Nubank se envolveu no ano passado com Cristina Junqueira, uma das fundadoras da fintech, que afirmou que não dá para “nivelar por baixo” ao ser questionada sobre política afirmativa para candidatos negros no programa Roda Viva.

Para reparar a escorregada, Junqueira se retratou pontuando a diversidade como um dos princípios do banco e prometeu “avançar, dentro e fora de casa, com uma agenda de reparação histórica e de combate ao racismo estrutural”. Agora o Conselho de sete cadeiras tem três ocupada por mulheres.

“Anitta está reinventando a cena cultural nos últimos anos e compartilhamos do mesmo DNA de inovação. Ela levou o funk brasileiro a outro patamar e criou uma marca mundial gigantesca. É uma empresária de sucesso que vai nos ajudar a aprimorar ainda mais os produtos para nossos clientes”, afirmou Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, também em nota.