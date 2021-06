Com distribuição de pipoca e paçoca, o arraiá de vacinação em Dourados contou ainda com uma bela apresentação da Guarda Municipal da cidade.

Tocando modão eles mostraram que além dá segurança pública, dominam a voz e os instrumentos. Toda essa bela apresentação serviu para chamar a atenção da população para o Arraiá da Vacinação no Drive-Thru do Pavilhão de Eventos Dom Teodardo para pessoas com 44 anos ou mais.

Vejam o vídeo: