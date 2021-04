Palmeiras aumenta proposta por Taty Castellanos e agrada New York City

Um dia após a derrota na Recopa Sul-Americana, o Palmeiras voltou à ativa no Mercado da Bola. Dando sequência às negociações por Valentín ‘Taty’ Castellanos, o Alviverde aumentou o valor de sua proposta ao New York City FC, clube que detém os direitos econômicos do atacante.

Os valores agora são de US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 22 milhões, na cotação atual) por 70% do passe do argentino. É uma diferença significativa desde as últimas ofertas, que haviam girado em torno de US$2,5 milhões (aproximadamente R$15 milhões) por 60% dos direitos econômicos do centroavante. Em contato com fontes ligadas ao jogador, a reportagem apurou que o New York City FC gostou da proposta.

O Verdão tem conversas avançadas com o atacante desde fevereiro, e o mesmo sempre demonstrou muita vontade de jogar no clube brasileiro. A reportagem também apurou que Taty, que tem as bases contratuais já acertadas com a diretoria alviverde, dificulta a renovação com sua atual equipe.

Fontes ligadas ao jogador afirmam que o NYCFC já ofereceu um novo contrato, mas os valores estão distantes do que o atacante deseja para permanecer na América do Norte.

Se quiser contar com o argentino na fase de grupos da Libertadores, o Verdão precisa concluir a contratação e os trâmites burocráticos até as 19h15 de sábado (17), pois esta é a data-limite para a inscrição de novos atletas na competição continental. Após este prazo, somente serão aceitas substituições a partir das oitavas de final.

(Com informações Lance!)