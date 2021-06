Pacientes com Covid-19 de Campo Grande são transferidos para São Paulo

A Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul transferiu pacientes com Covid-19 de Campo Grande para o Estado de São Paulo no último domingo (6). Foram transferidos pacientes internados em unidades de saúde de Campo Grande e que as famílias já deram autorização para a transferência.

O avião decolou às 16h de Campo Grande com destino o aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo (SP). Os pacientes serão encaminhados para o Hospital Geral Vila Penteado e o Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília.

Mato Grosso do Sul transferiu até o momento nove pacientes para o Estado de Rondônia. Na quarta-feira (2) foi transferida uma paciente do município de Bonito. Na sexta-feira (4) foram transferidos sete pacientes de Dourados e neste sábado foi transferido paciente de Itaquiraí que estava internado no município de Eldorado.