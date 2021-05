Paciente de 26 anos sem comorbidades é vítima do coronavírus em MS

Na manhã desta sexta-feira (14), a SES (Secretaria de Estado de Saúde) informou a ocorrência de mais 41 óbitos em decorrência do coronavírus em Mato Grosso do Sul, chegando a 6.163. As vítimas mais recentes tinham idades entre 26 e 86 anos.

O paciente mais novo era morador do município de Paranaíba e não apresentava comorbidades. A data de notificação do caso foi 25/04/2021 e o óbito ocorreu na quinta-feira (13). Já o mais velho era um morador de Campo Grande e possuía doença cardiovascular crônica e hipertensão.

Campo Grande (19) e Dourados (6) registraram mais óbitos recentemente. Somou um cada: Água Clara, Bataguassu, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Jateí, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sonora e Terenos.

Em MS, foram confirmados 1.341 novos casos de Covid-19, totalizando 262.551, desses, 245.010 são considerados recuperados e 10.336 estão em isolamento domiciliar. Outros 1.042 permanecem hospitalizados, sendo 564 em leitos clínicos 478 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A macrorregião de Corumbá é a mais afetada com ocupação de leitos de UTI/SUS, com um percentual de 96%, seguida por Dourados (92%), Três Lagoas (92%) e Campo Grande (87%). E ainda há 116 pessoas em filas de espera por leitos.

Desde o início da pandemia, o Estado registrou 780.652 notificações, 510.807 foram descartadas e 2.068 amostras estão em análise no Lacen (Laboratório Central de Mato Grosso do Sul). Outros 5.226 casos estão sem encerramento pelos municípios. Texto: Dourados News