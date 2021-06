Osaka desiste de WTA de Berlim, torneio preparatório para Wimbledon

Decisão ocorre após tenista japonesa abdicar de Roland Garros

Naomi Osaka desistiu do torneio de grama WTA 500 de Berlim (Alemanha) nesta segunda-feira (7), criando dúvidas sobre a participação da dona de quatro títulos de Grand Slam em Wimbledon (Inglaterra) no final deste mês.

A decisão vem depois de a japonesa número dois do mundo se retirar de Roland Garros na semana passada alegando questões de saúde mental.

“Recebemos a notificação de que Naomi Osaka não pode atuar em Berlim. Depois de consultar sua equipe, ela fará uma pausa”, disseram os organizadores do evento alemão em um comunicado antes do torneio, que começa no dia 14 de junho.

Osaka não revelou onde planeja jogar da próxima vez, colocando um ponto de interrogação em sua participação em Wimbledon, que começa em 28 de junho, e na Olimpíada de Tóquio no mês que vem.

A tenista de 23 anos publicou um comunicado curto em uma rede social no sábado (5) para agradecer os torcedores por seu apoio à sua decisão de desistir do Aberto da França após uma desavença em relação à sua recusa de participar de coletivas de imprensa.

(Agência Brasil)