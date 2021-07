Os melhores bares com cervejas artesanais em Campo Grande

Depois de sobreviver nesta frente fria poderosa em quase a metade do país, os apreciadores da bebida feita com base da cevada merecem investir em uma cerveja ‘Ipa’ um pouco amarga, ou uma ‘Pilsen’, ou até mesmo uma ‘Weiss’’ composta por 50% de malte do trigo.

Calma. Se você não conhece essas palavras e ficou interessado, separamos os mais simpáticos produtos e perguntamos aos ‘amigos da roda’, locais onde é possível aproveitar uma noite experimentando novas cervejas. Ou o mais recomendável em época de pandemia: pedir nos aplicativos de entrega.

Lupiland (@luplandbiergarten)

Lupiland Biergarten é um dos pedidos mais populares na cidade quando o assunto é cerveja artesanal. Porém, o bar próximo do centro da cidade está aberto apenas para delivery e retirada na rua Antônio Maria Coelho, 3285, bairro Jardim dos Estados.

No ifood, a refrescância da ‘Pilsner Leopoldina’ faz dela ser a mais pedida e na Lupiland, o litro sai por R$ 32,00. Destaque também para a ‘American IPA Roleta Russa’, onde 1 litro da cerveja levemente amarga sai por R$ 39,00.

Eden Beer (@edenbeercampogrande)

A cervejaria popular entre os jovens da avenida Mato Grosso está com descontos neste final de semana. Cervejas especiais como a ‘Lager’ Pilsen, com quatro variedades de malte, margor leve e aroma herbal, levemente frutado sai 1 litro por R$ 29,00 no delivery. Ou R$ 19,00 para retirada no bar.

Outro pedido interessante na promoção é o litro da ‘Red Ale’. Cerveja de origem irlandesa, com as características dos maltes bem marcantes e traz diversas sensações por simplesmente R$ 22,00 retirando diretamente do local, ou R$ 34,00 pelo delivery.

Para o estudante e apreciador de cerveja nas horas vagas Ehrick Meneses da Luz, o quintal da Eden Beer é referência na Capital. ”Eu gosto de ir na Eden, é onde eu mais vou. O atendimento é muito bom e amigavel, além das cervejas (na minha opinião) serem as mais saborosas da cidade.”

Bar Mercearia (@barmercearia)

Se seu desejo vai além da bebida? sem problemas. O Bar Mercearia conhecido pela decoração com camisas de times penduradas, oferece petiscos de boteco, como por exemplo 20 unidades de pastéis por R$ 42,70, até porção de frango a passarinho por R$ 36,00. E sim, dá para pedir no ifood.

No quesito cervejas, existem as opções das tradicionais marcas, como é o caso na long neck da budweiser e da Stella por R$ 7,00. Ou o estilo artesanal de 1 litro do Chopp ‘MoageM Pilsen’ por R$ 25,00. Lanches, caldos e sobremesas também completam o cardápio.

MoageM Cervejaria (@moageM)

Se você está de bobeira, ou tem alguma pendência para resolver no shopping Campo Grande. Vale a pena visitar o Lounge da Moagem Cervejaria no 1º piso. O local é muito bem recomendado pelas cervejas artesanais com recursos sul-matogrossenses, como é o caso do litro do chope Guavira Wit, feito com o fruto nativo do centro-oeste brasileiro pelo preço de R$ 25,00, e R$ 47,00 dois litros.

Cervejaria Prosa (@cervejariaprosa)

O estabelecimento da rua Alagoas, nº 901, oferece preços flexíveis como por exemplo, 500 ml da cerveja Lager ‘Ipê Florido’ fica por R$ 15,00. Já o litro e meio da mesma cerveja fica por R$ 25,00. Lembrando que os serviços presenciais estão paralisados devido a pandemia.

A escolha da cerveja Lager ‘Ipê Florido’ acompanha um leve amargor, é refrescante e carrega um equilíbrio no sabor do malte, com notas de cereais e leve aroma floral remetendo ao lúpulo. Vale a pena dar uma conferida no Ifood.

Bom, não tem como discordar que Campo Grande está repleto de opções no mercado da cerveja artesanal. Sem contar que não colocamos na lista outros bares que também se destacam, como por exemplo a Loja do Mestre Cervejeiro, ou o Barba Rock Bier Haus, entre outros. Se você conhece e recomenda outros lugares, comente na nossa reportagem.