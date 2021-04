Oportunidade: Semana começa com 688 vagas de emprego

Para aqueles que estão em busca de uma colocação no mercado de trabalho, a semana começa com 688 vagas de emprego. As oportunidades são para diversas áreas como consultor de vendas, promotor de vendas, eletricista, além de ocupações para aprendiz.

Conforme a lista divulgada pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) de Campo Grande, para a função de eletricista são ofertadas 152 vagas, seguido por operador de telemarketing receptivo (60), vendedor interno (51), promotor de vendas (26), aprendiz de operador de telemarketing receptivo (20).

A Funsat alerta que as vagas exigem diversos níveis de escolaridade e elas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Para conferir todas as oportunidades e o número respectivo de vagas acesse o site.