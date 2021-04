Oportunidade: Prefeitura oferece curso gratuito de vendas pelo Instagram

Nesta terça-feira (20), a Prefeitura Municipal de Campo Grande vai disponibilizar uma palestra totalmente gratuita para os empresários que querem expandir as vendas por meio do Instagram. O evento é totalmente gratuito e está marcado para às 19 horas. O curso acontecerá pela plataforma Zoom e é uma promoção da Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia) em parceria com Sicredi Campo Grande.

A palestra será ministrada pelo professor Paulo Rubens Medeiros, com objetivo de trazer mais visibilidade para produtos e serviços comercializados pelos MEIs. “Vamos mostrar aos micro empreendedores a importância de usar as suas redes sociais, criar uma marca de impacto e fazer muitas e muitas vendas através do marketplace”, afirma o professor Paulo.

Serviço:

A palestra dessa noite será virtual, transmitida através do app ZOOM entrar com o link: https://zoom.us/j/92650922498?pwd=V0hrZ1I5VmxsNXg3bTdKeHlHWHZyUT09#success