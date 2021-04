Oportunidade: IFMS abre inscrições para oito vagas de professor substituto

Estão abertas as inscrições para professor substituto do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) para atuar em Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas. As inscrições devem ser feitas até 2 de maio, na Página do Candidato, da Central de Seleção do IFMS. A taxa é de R$ 50 e pode ser paga nas agências do Banco do Brasil até 3 de maio.

Estão sendo ofertadas oito vagas para as áreas de Aquicultura, Elétrica/Automação, Engenharia Mecânica, Engenharia de Software/Banco de Dados, Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web, Informática/Redes de Computadores e Português. Confira a distribuição das vagas por campus.

Para participar da seleção é necessário ter formação de nível superior nas referidas áreas. O candidato também não pode ser docente vinculado à Lei nº 7.596/87; ser ocupante de cargo, emprego ou função em regime de dedicação exclusiva; ter atuado como professor substituto nos últimos 24 meses; e nem participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-gerente, conforme Lei nº 8.112/90.

Todos os requisitos para participação constam no edital de abertura, publicado na Central de Seleção.

Seleção

Será feita em duas etapas: provas de títulos e de desempenho didático, ambas eliminatórias e classificatórias, que ocorrerão de forma não presencial.

Na prova de títulos, os candidatos deverão encaminhar, por e-mail, em documento único no formato PDF, o formulário de identificação do candidato (Anexo IV), o currículo na Plataforma Lattes, cópias comprobatórias de titulações e experiência de magistério, e documento de identificação com foto.

Os títulos serão pontuados segundo os critérios dispostos no edital de abertura. Essa etapa vale 20 pontos. Serão aprovados um total de 12 vezes o número de vagas previstas. O resultado preliminar será divulgado no dia 12 de maio.

Para a prova didática – marcada para 22 de maio, às 8 horas – os candidatos receberão o link para participação. O tema da aula será definido em sorteio, no dia anterior, de acordo com os itens do conteúdo programático (Anexo II).

Com pontuação máxima de 80, a prova será avaliada por uma banca examinadora, de acordo com os critérios estipulados em edital. O candidato que obtiver nota inferior a 50 pontos estará eliminado do processo seletivo. O resultado preliminar está previsto para 25 de maio.

A nota final será composta pela soma da análise curricular e desempenho didático. A homologação do resultado será publicada até o dia 1° de junho.

Contrato

Terá vigência a partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União (DOU), com possibilidade de prorrogação até o limite legal de 24 meses, de acordo com a necessidade do IFMS.

A remuneração total varia de R$ 3.588,85 a R$ 6.289,21, dependendo da titulação do selecionado, por uma carga semanal de trabalho de 40 horas, que poderá ser distribuída nos turnos da manhã, tarde ou noite, incluindo os sábados.