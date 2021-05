Oportunidade: entre carros e motos, Detran-MS leiloa 180 veículos de circulação

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) publicou na edição desta terça-feira (11) do DOE (Diário Oficial do Estado) do Edital de Leilão para veículos de circulação com encerramento no dia 25 de maio.

De responsabilidade da leiloeira credenciada, Conceição Maria Fixer, o leilão ocorre na modalidade on-line com data de visitação nos dias 19 a 21 de maio no pátio da FX, localizado no Anel Rodoviário, nº 14.616, bairro Jardim Noroeste e no Pátio Autotran, que fica na Avenida Gury Marques, nº 7.155, Vila Cidade Morena, ambos em Campo Grande. No total serão leiloados 150 motocicletas e 30 automóveis. O horário estipulado para os dias de visitação é das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Para participar do leilão de forma online basta acessar o site, realizar o cadastro e ofertar seus lances via internet, acompanhando os lances de terceiros. Ainda de acordo com o edital, o valor mínimo de venda do bem deve ser igual ou maior que o valor da avaliação. Para esse leilão o site é o http://www.mariafixerleiloes.com.br/. (com assessoria)