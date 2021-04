Oportunidade: bolsas de estudo para brasileiros são oferecidas por Escola da Irlanda

No total, são 100 bolsas para intercâmbio em Dublin, Irlanda

Estudantes brasileiros interessados em realizar um intercâmbio e aprender outro idioma em Dublin, na Irlanda, podem se inscrever em uma das 100 bolsas de estudo oferecidas pela Seda College. As inscrições podem ser realizadas pelo site https://sedadream.com até o dia 15 de abril. Por conta da pandemia de Covid-19, os estudantes aprovados podem adiar o início do intercâmbio em até 24 meses.

Para participar do processo seletivo do programa de Intercâmbio da Seda College e concorrer às bolsas de estudo na Irlanda, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos de idade, preencher o formulário e se inscrever através do site do programa.

Das 100 bolsas de estudo destinadas aos brasileiros na Irlanda, 10 são integrais e as outras 90 são parciais que podem chegar a 50% do valor do intercâmbio. O estudante interessado deve pagar uma taxa e arcar com os custos das passagens, alimentação e hospedagem. O processo de seleção será realizado em duas etapas: a primeira com uma prova de inglês e testes de conhecimentos gerais sobre a Irlanda. A segunda etapa é focada na instituição de ensino. Os resultados serão divulgados no dia 5 de maio pelas redes sociais.

Confira abaixo o cronograma do processo seletivo:

Datas da primeira etapa da seleção:

24 de abril: prova de inglês

25 de abril: prova de conhecimentos gerais sobre a Irlanda

Datas da segunda etapa da seleção:

1 de maio: teste de lógica e outro sobre a Seda College

2 de maio: teste sobre a Seda College

Fonte: Agência Educa Mais Brasil