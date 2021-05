Operação “Recurso Privilegiado” é deflagrada no Detran-MS

O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), representado pela 30ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, e com o apoio do GAECO, deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), a Operação “Recurso Privilegiado”, com o objetivo de apurar fraudes no sistema do Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), por exclusão indevida de multas lançadas.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos alvos relacionados aos fatos investigados em Campo Grande e no Município de São Gabriel do Oeste.

Mais informações serão fornecidas no decorrer do dia.