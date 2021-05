Operação “Recurso Privilegiado” encontrou CNHs falsas com alvos de investigação

A operação “Recurso Privilegiado” deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) terminou com uma prisão em flagrante por falsidade documental depois que várias CNHs falsas foram encontradas na casa de um dos alvos de busca e apreensão. Não foi divulgado o local da prisão. Ações ocorreram em Campo Grande e São Gabriel do Oeste, na última terça-feira (11).

De acordo com o Gaeco, na casa de um dos alvos da operação, a equipe encontrou várias carteiras falsificadas além de uma arma de fogo de uso restrito, que foi apreendida. Foram expedidos seis mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de documentos, celulares, computador.

A operação tinha como objetivo apurar fraudes no sistema do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) que consistia na exclusão indevida de multas lançadas e contava com o envolvimento de uma ex-funcionária do órgão. (Com assessoria)