Operação prende 5 na Capital por crimes como furto e violência doméstica

Em menos de 24 horas, a PM (Polícia Militar) prendeu cinco pessoas por diversos crimes cometidos na Capital como furto, roubo e violência doméstica. As ações fazem parte da Operação Metanoia II, realizada no mês de junho.

As prisões foram feitas pelas equipes da 11ª Companhia Independente da PM. Na noite de terça-feira (22), um jovem de 19 anos foi detido após roubar uma mulher. Ele levou a bolsa com o celular da vítima. A prisão ocorreu no Jardim Anache e o suspeito tinha uma arma de brinquedo.

Já no Portal da Lagoa, um homem foi encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) após ameaçar sua companheira e a família. Ele chegou a dizer que ia atear fogo na casa. (Com Itamar Buzzatta)