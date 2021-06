Operação Hórus: Apenas nesta quarta-feira, PMR apreende mais de 4 toneladas de maconha em duas ações

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) fez a segunda grande apreensão de drogas nesta quarta-feira (9): uma ação resultou em 1,5 tonelada de maconha apreendida e a recuperação de um carro roubado, encontrado em uma estrada vicinal da MS-156. O condutor, de 36 anos, foi preso. Na primeira apreensão desta quarta, foram apreendidos mais de 3 toneladas de maconha, mais de 800 kg de skunk e dois veículos roubados foram recuperados.

Conforme a polícia, uma equipe avistou uma caminhonete F 1000 em alta velocidade. Os policiais iniciaram a perseguição ao veículo e conseguiram fazer a abordagem perto do km 58 da rodovia.

Durante a vistoria, foram encontrados na parte traseira interna do veículo vários fardos com maconha assim como a carroceria estava com a droga. Em função disso, motorista recebeu voz de prisão.

O homem informou a polícia que pegou o carro carregado numa praça próximo do Corpo de Bombeiros em Amambai. O destino era a cidade de Dourados. O motorista disse ainda que foi contratado por alguém com nacionalidade paraguaia, mas que não conhece a pessoa. Ele iria receber R$ 5 mil pelo transporte.

Além da droga, a polícia descobriu que as placas fixadas no veículo não pertenciam a tal camionete, por isso, não foi possível determinar a qualificação do veículo, que tinha o Chassi raspado.

O homem, a droga e o veículo foram levados para a delegacia de Amambai.

A ação faz parte da Operação Hórus, desencadeada pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e pela Seopi (Secretaria Nacional de Operações Integradas) do Ministério de Justiça e Segurança Pública. (Com Itamar Buzzatta)