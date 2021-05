Olympique de Marseille vem ao Brasil para fechar a contratação com Gerson

Com o desejo de contratar o meia Gerson, de 23 anos, representantes do Olympique de Marseille estão no Brasil para se reunir com o Flamengo e pessoas ligadas ao jogador e acertar os detalhes da possível contratação. O clube francês tem interesse em definir a situação o quanto antes, e a expectativa, inclusive da diretoria da Gávea, é por um desfecho em breve.

Após o Fla-Flu de sábado, o vice-presidente de futebol Marcos Braz admitiu o interesse do Olympique de Marseille e afirmou que a negociação poderia avançar neste início de semana. Desde então, os contatos entre as partes se intensificaram, passando a incluir os representantes do jogador nas conversas.

Flamengo e Olympique de Marseille trabalham em cima da primeira oferta, no valor de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões na cotação atual), para chegar a um consenso. Em 2019, o Rubro-Negro pagou R$ 58,9 milhões por 100% dos direitos econômicos do jogador, que pertencia à Roma. Ainda foram desembolsados R$ 5,9 milhões com luvas e custos da transação.

