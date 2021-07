Olimpíada: Brasil vence México e decide vaga em Tóquio com a Alemanha

Equipe domina adversário e faz 102 a 74 no Pré-Olímpico de basquete

A seleção brasileira masculina de basquete fez 102 a 74 no México na semifinal do Pré-Olímpico da modalidade, disputado em Split, na Croácia, neste sábado (3).

Agora, a equipe comandada por Aleksandar Petrovic decide a vaga nos Jogos de Tóquio neste domingo (4), às 14h30 (horário de Brasília), contra a Alemanha, que passou pela Croácia na outra semifinal por 86 a 76. Apenas o campeão do torneio garante a vaga no torneio olímpico.

Não é só no futebol que temos um craque @Alex10 🏀🇧🇷pic.twitter.com/220oijOjCJ — Time Brasil (@timebrasil) July 3, 2021

O grande destaque do jogo do lado verde e amarelo foi o armador Vitor Benite com 22 pontos e com cinco acertos em sete arremessos nas bolas de três pontos. Rafa Luz, um dos principais nomes do país no Pré-Olímpico, além das ações defensivas, ainda anotou 12 pontos. Alex meteu 11 pontos e Caboclo fez nove. O Brasil arremessou para 53% nas bolas de três, com 18 acertos.

(Agência Brasil)