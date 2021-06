Oitavas de final terá o confronto entre Flamengo e ABC

O sorteio da Copa do Brasil gerou grande expectativa por todos os times estarem no mesmo pote, o que possibilitaria qualquer confronto, mas as bolinhas não apresentaram grandes duelos. O que teve mais azar foi o Atlético-MG, que vai enfrentar o Bahia. O time mineiro tem do que reclamar se olhar para os confrontos dos seus rivais, mas ainda assim é favorito no confronto com a equipe do nordeste.

O São Paulo faz um jogo de tradição contra o Vasco, mas também pode ser considerado favorito. A equipe do Rio de Janeiro sofreu para passar até do Boavista e colocará em campo mais camisa do que futebol. É melhor, até mesmo em termos de viagem, enfrentar a time da Colina do que ter de ir até Salvador para pegar os baianos. A principal questão é que o time de Crespo está em queda de produção e precisa ligar o alerta.

O Flamengo, o Santos, o Grêmio e o Fluminense também entram na próxima fase como francos favoritos diante do ABC-RN, Juazeirense, Vitória e Criciúma, respectivamente. O confronto nordestino entre CRB e Fortaleza promete um jogo interessante de ser assistido.

Em tese, a equipe do Ceará é favorita, mas o time de Alagoas tem surpreendido na Série B e, não é demais lembrar, eliminou o Palmeiras nos pênaltis resistindo bravamente no Allianz Parque. Athletico e Atlético- -GO fazem um confronto equilibrado, com favoritismo para a equipe de Curitiba.

O calendário da CBF prevê que os jogos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil sejam realizados entre o final de julho e o começo de agosto. Se isso se confirmar, a divisão deve ser a seguinte: ida (28, 29 e 30 /07) e volta (4, 5 e 6/08). Não haverá o sistema de gol qualificado.

A premiação para os clubes nas oitavas de final é de R$ 2,7 milhões.Aqueles que avançaram às quartas garantirão mais R$ 3,45 milhões.

Texto: Alex Nantes