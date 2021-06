Obras na Rui Barbosa começam amanhã

A revitalização do corredor de transporte da Rua Rui Barbosa começa na quarta-feira (09). As obras de drenagem serão realizadas entre a Avenida Rachid Neder e a rua Júlio Dittmar. A Prefeitura de Campo Grande informou que a previsão é que a revitalização do trecho dure pelo menos 15 dias.

No período de revitalização, a pista será interditada parcialmente, sendo necessário maior atenção dos motoristas. As obras têm o intuito de minimizar os problemas de inundação ocorridos, principalmente, na rotatória da Avenida Ernesto Geisel, no Bairro São Francisco.

Mais serviços

No dia 14 deste mês, os trabalhos de revitalização continuam na Rui Barbosa com a Avenida Fernando Corrêa da Costa. Já no dia 16, as obras de drenagem acontecem entre as ruas Maracaju e Antônio Maria Coelho.

Rotas Alternativas

Para quem estiver na Rua Rui Barbosa, em direção ao centro, pegar a rua 14 de Julho, Euler de Azevedo e a 13 de Maio.

Para quem estiver indo em direção ao bairro, pegar a Rua Doutor Dolor Ferreira de Andrade e depois a Pedro Celestino.