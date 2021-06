O que se sabe da vacina da Janssen, usada em pesquisa no Estado

O Brasil recebeu o primeiro carregamento da Janssen no último dia 22, com 1,5 milhões de doses para imunização contra covid-19. O Ministério da Saúde tem um contrato que prevê 38 milhões de vacinas até o fim do ano. No MS, 13 municípios de fronteira estão utilizando o imunizante. Neste material, você confere tudo que se sabe da vacina.

O imunizante usa a tecnologia de vetor viral, ou seja, o vírus enfraquecido no organismo humano para que sejam produzidos anticorpos. A mesma tecnologia é usada pela vacina da AstraZeneca e Sputnik V.

Conforme o resgate da CNN Brasil, os testes das fases 1 e 2 mostraram forte resposta imunológica com apenas uma aplicação. Já eficácia foi de até 72% nos Estados Unidos e de até 68% no Brasil e de 64% na África do Sul. Isso porque os ensaios foram feitos em diversos países com mais de 44 mil pessoas.

De forma geral, conforme o divulgado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), a vacina apresenta eficácia global de 66,9% contra infecção com sintomas, de 76,7% contra doença grave e morte após 14 dias e de 85,4% após 28 dias da imunização. O imunizante está na lista das vacinas aprovadas pela organização.

No Brasil, o uso do imunizante foi liberado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no dia 31 de março, após análise dos estudos e conclusão de proteção contra a forma grave da covid.

Estudo em Mato Grosso do Sul

Atualmente, o Estado está utilizando doses da Janssen em um estudo nas cidades de fronteira que visa imunização em massa contra a covid-19. Em 13 municípios fronteiriços a população com mais de 18 anos está recebendo o imunizante. Os resultados vão permitir a avaliação da eficácia da vacina. Atualmente, segundo o vacinômetro estadual, 062% das pessoas foram imunizadas.

De acordo com a SES (Secretaria de Estado de Saúde), as cidades foram escolhidas em cima de critérios técnicos. São elas: Mundo Novo, Japorã, Sete Quedas, Paranhos, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Ponta Porã, Antônio João, Bela Vista, Caracol, Porto Murtinho, Corumbá e Ladário.

Mato Grosso do Sul deve receber no próximo carregamento 165 mil doses da Janssen que serão destinadas para este estudo, mas ainda não há data de envio. O estudo está sendo comandando pelo infectologista da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Julio Croda.