O que o Palmeiras precisa fazer para avançar no Campeonato Paulista

A noite de domingo (2) foi positiva para o torcedor do Palmeiras. O time venceu o Santo André fora de casa e viu o Novorizontino perder para o Guarani, resultados que aumentaram as chances de classificação do Verdão para as quartas de final do Campeonato Paulista. Mas ainda é preciso secar o adversário direto.

Faltam apenas dois jogos para Palmeiras e Novorizontino, que disputam a segunda colocação do Grupo C, já que o líder Red Bull Bragantino já está classificado. O time de Abel Ferreira está em terceiro, com 15 pontos, três a menos do que a equipe do interior.

Nas duas últimas rodadas do Paulistão, o Palmeiras tem pela frente o Santos, dia 6, e a Ponte Preta, dia 9. Já o seu adversário direto encara o Botafogo-SP, dia 6, e termina a fase de grupos contra o Corinthians, dia 9.

O primeiro critério de desempate do estadual é o número de vitórias, e o Palmeiras tem uma a menos que o Novorizontino (5 a 4). O segundo critério e o saldo de gols, e o alviverde também está atrás (6 a 4). Assim, para avançar às quartas de final, o Palmeiras precisa fazer ao menos três pontos a mais do que o Novorizontino.

Se vencer as duas e o adversário vencer uma, vencer uma e ver seu adversário zerar ou se fizer quatro pontos e ver o time do interior fazer apenas um, os times ainda podem empatar no saldo de gols. Nesse caso, o desempate seria no número de gols marcados, e hoje o alviverde também está atrás (14 a 12). Se fizer quatro ou seis pontos a mais do que o Novorizontino nas duas últimas rodadas, o Palmeiras está classificado para as quartas de final do Paulistão.

(Com informações do UOL Esportes)