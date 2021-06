“O Pantanal me ganhou”, diz ex-BBB que está visitando MS

A ex-participante do Big Brother Brasil 20, Rafa Kalimann, 28 anos, está visitando o Pantanal de Mato Grosso do Sul. Através das redes sociais, a influencer comentou sobre a viagem. “O Pantanal me ganhou”, afirmou a apresentadora.

Viajando junto com o irmão, Renato Fernandes, Rafa Kalimann chegou no Estado no domingo (06). Já nesta terça-feira (08), a ex-reality compartilhou com os mais de 20 milhões de seguidores a experiência na região pantaneira.

“Feliz que estão gostando de acompanhar essa viagem. Como é lindo, como vale a pena. Eu e meu irmão estamos cheios de VIDA. É olhar pra cada folha, cada Ser que passa, cada momento do céu e admirar muito. É puro amor por tudo. O Pantanal me ganhou!”, escreveu ela na legenda da postagem.