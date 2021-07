“O Infantil” é tema online da Sociedade de Psicanalítica de MS

Na tarde desta sábado (3), “O Infantil e suas múltiplas faces” é o tema discutido pela Sociedade de Psicanalítica de Mato Grosso do Sul (SPMS). São 100 profissionais participando a partir das 16h. O evento será transmitido pela plataforma Zomm com a coordenação da profissional Leila Tannous Guimarães, da SPMS, a atividade faz parte do calendário da entidade psicanalítica do Estado.

O debate tem a participação de Bernardo Tanis, membro efetivo da. Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que será um dos principais expositores no Congresso da IPA (International Psychoanalytical Association), em Vancouver, Canadá, no ano que vem, sobre “O Infantil”.

Ruggero Levy, que é psicanalista e membro efetivo e Analista Didata da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e da International Psychoanalytical Association (IPA) também participa do debate. Ele é autor de diversos capítulos de livros e artigos científicos publicados em revistas especializadas regionais, nacionais e internacionais, além de relator e palestrante em diversos eventos científicos nacionais e internacionais.

Para se inscrever ou participar basta acessar : www.spms.com.br ou pelo telefone 67-3325-7770 .