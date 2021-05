Novo formato audiovisual traz informação e entretenimento com apenas um clique

A plataforma digital do jornal O Estado está de cara nova. A antiga “TV O Estado” deu lugar ao “O Estado Play”, projeto audiovisual incorporado ao site oestadoonline.com.br, que leva informação e entretenimento por meio de videocasts sobre assuntos como bem-estar, poesia, racismo, inclusão e acessibilidade, e-sports, entre outros assuntos.

Com a direção da editora da plataforma, a jornalista Keliana Fernandes, o mecanismo promete levar diversão, informação e comodidade para o espectador. Segundo ela, sem precisar sentar na frente da TV, os videocasts permitem que você assista ou ouça onde quer que esteja, no carro, no ônibus ou até na fila de um banco. Os programas serão convertidos em áudio e serão disponibilizados no Spotify.

“Com essa repaginada, queremos que a pessoa seja capaz de escolher o conteúdo que a deseja assistir e dar o play. Não é mais tão atrativo ver TV e na correria do dia a dia quase não dá tempo, dessa forma é possível ver o que quiser, onde estiver”, explica a editora.

Keliana destaca que, apesar de o site de notícias já existir há algum tempo, este projeto de plataforma que une o jornalismo diário com material audiovisual é pioneiro no Estado de Mato Grosso do Sul. “Temos uma estrutura muito boa, capaz de gerar conteúdo 24 horas por dia. Acredito que em seis meses seremos um dos portais mais acessados do Estado”, comenta.

Embora seja uma jornalista respeitada no meio há anos, Keliana conta que esta é a primeira vez que se sente à vontade para criar e por fazer o jornalismo em que acredita. “É um divisor de águas para minha carreira, antes sempre era direcionada por alguém. Hoje tenho liberdade e autonomia para fazer a comunicação que julgo certa”, enfatiza.

O Estado Play promete colocar no ar mais de 20 videocasts nos próximos meses. Até o momento sete já estrearam: “Sim, Você Pode”, apresentado por Keliana e Caroline Reis; “Joystyck” por Lucas Afonso; “Questão de Pele” com Romilda Pizani; “Mãozinha Amiga”, liderado por Sarah Santos; “Poesia Para Sentir”, com Rafael Belo; “Histórias que a Vida Conta”, também por Keliana; e “Politizando”, apresentado por Joel Silva e a editora da plataforma.

A jornalista Sarah Santos direciona seu videocast “Mãozinha Amiga” para pessoas com deficiência e fala sobre os desafios do dia a dia. “A cada semana, temos um convidado diferente e falamos sobre pessoas com deficiência. Eu, sendo parte dessa comunidade, me sinto honrada em conduzir o programa e trazer à tona a importância da inclusão social”, afirma a jornalista.

Joystyck é o novo programa de Lucas Afonso, jornalista apaixonado por e-sportes. No projeto, traz personalidades sul-mato-grossenses que fazem sucesso fora das fronteiras do Estado, mas que não são reconhecidas aqui. “A aceitação do público está sendo muito boa e fico muito feliz com o videocast, pois não existe nenhum programa no Estado que trate sobre assuntos do meio nerd e é algo que precisa ser discutido pois é um nicho que vem crescendo muito em nosso país.”

O novo programa “Poesia Para Sentir”, apresentado pelo poeta e jornalista Rafael Belo, já conta com mais de mil visualizações até agora e mostrou a que veio com quatro episódios no ar. No videocast, Rafael declama suas poesias e bate-papo com escritores locais, um projeto que sempre quis pôr em prática. “Eu só desejava ver funcionando. Queria ver a poesia no ar, interagindo e inspirando”, declara.

Já Romilda Pizani, com “Questão de Pele” trata de um assunto muito importante e que infelizmente permeia nossa sociedade: o racismo. “O projeto tem por objetivo desconstruir essa ideia de que o racismo não existe; ele existe, sim, e faz parte do nosso dia a dia. Vamos conversar e queremos contribuir para que as pessoas percebam o racismo e se percebam em uma sociedade que está inserida nesse sistema”, comenta.

Além dos programas que já estão no ar, novos videocasts estão por vir como “Resenha de Boleiro” com Amaral e Eva Regina, “Sinta-se Bem” com Keliana e Marcela Fabrício, “Felicidade Não Tem Idade” com Sidney Volpi, entre outros. Os programas que já estrearam estão disponíveis na plataforma digital de “O Estado Play”, no site oestadoonline.com.br, no canal do YouTube e futuramente no Spotify.

(Ellen Prudente)