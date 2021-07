O Estado Play: Álvaro Vasques vai hipnotizar a todos com “O Herege”

Álvaro Vasques foi apresentado à audiência do O Estado Play como apresentador do mais novo vídeocast “O Herege” no programa Em Foco da editora da plataforma e do site do Grupo O Estado MS, Keliana Fernandes. Ele tem 41 anos, é CEO e fundador da OPT3 Marketing Digital, é hipnoterapeuta, investidor de negócios e vocalista do Bêbados Habilidosos. Álvaro também é um dos maiores parceiros do Google no Brasil e o maior em Mato Grosso do Sul. Semana que vem o programa já vai estar no ar. Aguarde para mais spoiler e acompanhe o site.

O nome “O’Herege” surgiu como uma música gospel e fala sobre muitas coisas, inclusive, como o ser humano se comporta diante das situações e pessoas. “De que adianta a gente pagar de certinho se no nosso dia-a-dia a gente não tem zelo com elas. Você vê coisas que não concorda e fica é isso mesmo e fica dizendo amém. É um nome forte, bacana e gera desconforto. Toda vez que a gente sai da zona de conforto as coisas acontecem”. Ele concorda com Keliana quando ela diz que “O Herege” é para transformar vidas.

Álvaro conta um pouco de cada parte da sua vida como vocalista do Bêbado, conseguiu entrar para a banda porque foi o único que não tentou imitar a lenda do Blues dona do espaço original, Renato Fernandes. Hoje preparam um álbum novo no estilo Queens de produção, ou seja, músicas criadas por toda a banda.

Como Hipnoterapeuta, o apresentador de “O Herege” alerta que a hipnose é sempre uma auto hipnose, no sentido de você só faz o que está disposto a fazer e acaba com o mito de que só mentes fracas são hipnotizadas. Álvaro conta também sobre como virou marketeiro.

“Enquanto trabalhava no Portal Educação, atendia um freela que precisava de análise de dados, sou analista de sistemas de formação e maluco do marketing por vocação. Era nacional o cliente com um verba monstruosa de cerca de 60 mil reais por dia. Precisava Google Ads. Recebi o desafio e três dias depois tinha passado em todas as provas do Google. Foi a partir daí que comecei a pilotar campanhas”, revela.

Ele é curto e grosso na forma de trabalho. “Se não posso dar a qualidade que prezo, prefiro não atender”.

Trabalho e família

Curioso e inteligente, Álvaro se dedicava com afinco a tudo que fazia. “Comecei a trabalhar com 16 anos e fiquei responsável pelo CPD (Centro de Processamento de Dados) em pouco tempo. Houve um problema e o gerente José, deixou eu arrumar, eu disse que se não conseguisse podia descontar meu salário. Arrumei e ele disse que eu tinha jeito e pagaria meu curso. Aí tudo começou. Eu era office boy na época”, lembra.

Seus pais sempre foram referência. “Meus pais eram muito importantes. Meu pai tinha integridade e moral, era um extraterrestre e minha mãe, guerreira batalhadora, que não tinha tempo ruim. Meu pai sempre dizia que quem quer trabalhar e vencer acorda cedo. Eu não consigo acordar tarde até hoje. Levanto em média às 04h30 da manhã, no máximo 06h30, 7h.

Uma curiosidade é que ela não come uma comida típica de MS e fronteira. “Não consigo comer sopa paraguaia que lembra minha mãe, é muita saudade”, confessa. Uma dualidade na vida do multitarefa é o mês de janeiro.

“Janeiro é minha maior alegria e minha maior tristeza. Minha filha nasceu no meu aniversário 20 de janeiro é é o melhor acontecimento da minha vida. Meus pais morreram no mesmo ano. meu pai um ano depois do nascimento da minha filha e minha mãe 1 ano depois do meu pai”, revela.

Ao final do programa, Álvaro tentou hipnotizar Keliana. Não funcionou como esperado, mas algo ela permitiu. Ele explica que a hipnose terapêutica é procurada para ajudar com fobias, ansiedade e tratamento de várias comorbidades, além de síndrome do pânico e depressão. Assista ao vivo clicando aqui.