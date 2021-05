O Detran-MS realiza leilão de veículos em Dourados

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abre leilão on-line de veículos para circulação e desmontagem em DOurados. A abertura ocorre nesta terça-feira (1º) e quarta-feira (2).

Conforme o departamento, para circulação, são 210 motocicletas e 28 automóveis apreendidos. Os veículos ficarão disponíveis entre amanhã e 16 de junho. Não há restrição na participação entre pessoa física e jurídica.

Para sucata, são 469 motocicletas e 106 automóveis disponíveis para arremate a partir do dia 2, com encerramento previsto para o dia 17 de junho. Estes lance são apenas para pessoas jurídicas devidamente cadastradas em qualquer Detran do país.

O certame dos dois leilões será de forma on-line, pelo site Casa de Leilões às com início às 10h e encerramento às 15h, horário de Brasília.

As visitações ocorrem nos dias 10, 11 e 14 de junho, no pátio do Leiloeiro em Dourados, localizado na Rua Coronel Ponciano, 51 – Conj. Hab. Izidro Pedroso, Dourados-MS, CEP: 79840-320, das 08h00 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

O edital com todas as informações está publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (27). (Com assessoria)